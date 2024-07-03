Antalya'da direğe çarpan tur midibüsündeki 15 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.

Antalya Havalimanı'na çoğunluğu Rusya ve Belarus uyruklu olan turistleri taşıyan Ş.Ç. idaresindeki 67 AAZ 365 plakalı tur midibüsü, D-400 kara yolu Demokrasi Bulvarı'ndaki köprülü kavşak girişinde kontrolden çıkarak yön levhası direğine çarptı.

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