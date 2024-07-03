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        Antalya'da direğe çarpan tur midibüsündeki 15 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan tur midibüsünün direğe çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:46 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:46
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        Antalya'da direğe çarpan tur midibüsündeki 15 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan tur midibüsünün direğe çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Antalya Havalimanı'na çoğunluğu Rusya ve Belarus uyruklu olan turistleri taşıyan Ş.Ç. idaresindeki 67 AAZ 365 plakalı tur midibüsü, D-400 kara yolu Demokrasi Bulvarı'ndaki köprülü kavşak girişinde kontrolden çıkarak yön levhası direğine çarptı.

        Kazada sürücü ile aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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