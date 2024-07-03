Antalya'da hanutçuluk denetimi yapıldı

Denetimlerde, hanutçuluk yaptığı tespit edilen 103 kişiye toplam 100 bin 631 lira idari para cezası kesildi.

Antalya il Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde yerli ve yabancı turistleri rahatsız eden ve hanutçuluk yapan şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi.

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