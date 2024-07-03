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        Antalya'da hanutçuluk denetimi yapıldı

        Antalya'da jandarma ekiplerince hanutçuluk denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:42 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:42
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        Antalya'da hanutçuluk denetimi yapıldı
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        Antalya'da jandarma ekiplerince hanutçuluk denetimi gerçekleştirildi.

        Antalya il Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde yerli ve yabancı turistleri rahatsız eden ve hanutçuluk yapan şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, hanutçuluk yaptığı tespit edilen 103 kişiye toplam 100 bin 631 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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