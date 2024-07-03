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        ATSO ve KEMİAD'tan Kemer'de sürdürülebilir turizm için protokol

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD), "KEMİAD Ücretsiz Wifi ve Enjoy Kemer Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:32 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:32
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        ATSO ve KEMİAD'tan Kemer'de sürdürülebilir turizm için protokol
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        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD), "KEMİAD Ücretsiz Wifi ve Enjoy Kemer Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

        KEMİAD'yapılan açıklamada, ATSO binasında düzenlenen protokol törenine, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, ATSO Genel Sekreteri Aslı Şahin Tekin ve KEMİAD yönetimi katıldı.

        ATSO Başkanı Ali Bahar, törende yaptığı konuşmada, Antalya'da turizmin 5 yıldızlı otel turizmi ile anıldığını belirterek, küçük otellerin ve pansiyonların da sorunlarına çareler üretmek için çaba harcadıklarını söyledi.

        İmzalanan iş birliği protokolünün bu amaca hizmet edecek projeler içerdiğini vurgulayan Bahar, şunları kaydetti:

        "İşletmelerin tanıtılmasıyla beraber, turizmde sürdürülebilirliği ve güveni artırmak için sorumluluk aldığımız bir proje. Dijitalleşme, turizmde rekabet avantajı yaratmada önemli bir faktör. Projemiz, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal fayda da sağlayacak. Yerel halkın ve turistlerin memnuniyetini artırarak Kemer'in turizmdeki prestijine de katkı koyacağız."

        KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez ise, turistlerin ücretsiz internetten faydalanması sağlayacak wifi hizmeti ile turistlerin tüm Kemer’i kendi başına rahatlıkla gezebileceği bir uygulamayı kazandırdıklarını belirterek, projenin yol alması gereken epey mesafesinin bulunduğunu kaydetti.

        ATSO Başkanı Ali Bahar ve KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez tarafından imzalanan protokol ile Kemer bölgesinde sürdürülebilir turizmin artırılması amaçlanıyor.

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