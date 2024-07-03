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        Antalya'da denize giren emekli polis boğuldu

        Antalya'nın Finike ilçesinde tatil yapan emekli polis girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:38 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:38
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        Antalya'da denize giren emekli polis boğuldu
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        Antalya'nın Finike ilçesinde tatil yapan emekli polis girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.

        Ankara'dan Finike'ye tatile gelen emekli polis Ömer Şan (75), ailesiyle denize kenarına gitti.

        Sahilde yüzmek için suya giren Şan bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        Oğlu ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartılan Şan için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ömer Şan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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