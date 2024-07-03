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        Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:12 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:12
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        Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Seyfettin Yılmaz'ın kullandığı 48 AAY 848 plakalı otomobil, Sorgun Mahallesi Titreyengöl yolu üzerinde kontrolden çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde sürücü Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Otelde çalıştığı öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından morga gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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