GÜNCELLEME - Antalya'da tur midibüsünün direğe çarptığı kazada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Ekiplerce ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Şevki Çoban kurtarılamadı. Yaralılardan birinin daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile aralarında çocukların da bulunduğu araçtaki 14 kişi yaralandı.

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