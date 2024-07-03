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        GÜNCELLEME - Antalya'da tur midibüsünün direğe çarptığı kazada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, turistleri taşıyan tur midibüsünün direğe çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:26 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:26
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        GÜNCELLEME - Antalya'da tur midibüsünün direğe çarptığı kazada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, turistleri taşıyan tur midibüsünün direğe çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

        Antalya Havalimanı'na çoğu Rusya ve Belarus uyruklu turistleri taşıyan Şevki Çoban (59) idaresindeki 67 AAZ 365 plakalı tur midibüsü, D-400 kara yolu Demokrasi Bulvarı'ndaki köprülü kavşak girişinde yön levhasının direğine çarptı.

        Kazada sürücü ile aralarında çocukların da bulunduğu araçtaki 14 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Şevki Çoban kurtarılamadı. Yaralılardan birinin daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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