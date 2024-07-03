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        Alanyaspor'da teknik heyet ve futbolcular, sağlık kontrolünden geçti

        Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi teknik ve idari kadro ile futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 15:17 Güncelleme: 03.07.2024 - 15:17
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        Alanyaspor'da teknik heyet ve futbolcular, sağlık kontrolünden geçti
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        Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi teknik ve idari kadro ile futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

        Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik ve idari kadro ile futbolcular, Anatolia Hospital Alanya'da sağlık kontrolünden geçirildi.

        Üç gün süren kontrollerde, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, dahiliye, kulak-burun-boğaz bölümlerinde muayene edilen teknik heyet ve futbolcuların, efor, akciğer ve kan testleri yapıldı.

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