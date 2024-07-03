Antalya'da firari hükümlü jandarmadan kaçarken girdiği bataklıkta yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" ve "uyuşturucu imal ve ticareti" suçlarından aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin ikametinde olduğunu belirledi.

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