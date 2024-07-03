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        Antalya'da firari hükümlü jandarmadan kaçarken girdiği bataklıkta yakalandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmadan kaçarken girdiği bataklığa saplanınca yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:06 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:06
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        Antalya'da firari hükümlü jandarmadan kaçarken girdiği bataklıkta yakalandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmadan kaçarken girdiği bataklığa saplanınca yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" ve "uyuşturucu imal ve ticareti" suçlarından aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin ikametinde olduğunu belirledi.

        Eve operasyon düzenleyen jandarmayı gören hükümlü, evinin penceresinden kaçarak yakınlardaki dereye girdi.

        Derede oluşan bataklıkta saklanmaya çalışan M.K, çamura saplanınca jandarma ekiplerince yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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