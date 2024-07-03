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        Antalya'da Erasmus Projesi kapsamında öğrencilere gelen parayı elden alan müdür yardımcısı gözaltına alındı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde Erasmus Projesi kapsamında öğrencilere banka üzerinden ödenen döviz cinsi parayı elden aldığı tespit edilen bir müdür yardımcısı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 18:13 Güncelleme: 03.07.2024 - 18:13
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        Antalya'da Erasmus Projesi kapsamında öğrencilere gelen parayı elden alan müdür yardımcısı gözaltına alındı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde Erasmus Projesi kapsamında öğrencilere banka üzerinden ödenen döviz cinsi parayı elden aldığı tespit edilen bir müdür yardımcısı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Erasmus Projesi kapsamında öğrencilere banka üzerinden ödenen döviz cinsi paraların okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan kişi tarafından alındığını söyleyen bir baba ve oğlunun ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile kurulan koordinasyon sonucunda baba ve oğlu okula giderek okul müdür yardımcısı H.K'ye seri numaraları daha önceden alınan 4 bin 160 euroyu elden teslim etti.

        Paranın alındığı tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda müdür yardımcısı H.K'yi gözaltına aldı.

        Para ise uygulama oteli resepsiyon kısmındaki kasada ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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