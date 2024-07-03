Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da otel yöneticileri sürdürülebilir turizmi değerlendirdi

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, Antalya'nın Aksu ilçesinde sürdürülebilir turizmi değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 18:32 Güncelleme: 03.07.2024 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da otel yöneticileri sürdürülebilir turizmi değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, Antalya'nın Aksu ilçesinde sürdürülebilir turizmi değerlendirdi.

        Kundu tesisler bölgesindeki bir otelde buluşan turizmciler, küresel iklim değişikliğiyle beraber öne çıkan sürdürülebilirlik, atık yönetimi, sıfır karbon gibi konuları ele aldı.

        POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, yaptığı konuşmada, geleneksel öğle yemeklerini her ay düzenleyerek sektör olarak güncel gelişmeleri, karşılaşılan sorunları konuştuklarını söyledi.

        Bu yılın en önemli konusunun sürdürülebilirlik olduğuna dikkati çeken Saatçioğlu, şunları kaydetti:

        "Özellikle turizm alanında otellerimizde sıfır atık ve israfa yönelik ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda dernek olarak yönlendirmeler, bilgilendirmeler gerçekleştiriyoruz. Güneş Enerji Santrali (GES) projeleri hakkında otelcilerimizin çok ciddi yatırımları var. Otelciler elektriklerini kendileri üretmenin çabası içindeler. Bu da otellere yüzde 30-40'lık enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Sektör olarak bunun üzerinde yoğunlaştık. Sıfır atık ve sürdürülebilirlik üzerine yatırımlar için bankaların da teşvikleri var."

        - "Atığı gübre haline getirmeye çalışıyoruz"

        Toplantıya ev sahipliği yapan IC Hotels Green Palace'nin Genel Müdürü İsmail Çağlar da sivil toplum kuruluşlarının önemine işaret ederek, POYD'un yönetici gelişimi ve sektöre yeni katılan yöneticilerin motivasyonu açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

        Turizmciler olarak aylık ve haftalık toplantılar yaptıklarını bildiren Çağlar, "Dertlerimizi ve çözüm önerilerimizi dinliyoruz. Sürdürülebilirlik alanında uluslararası çalışmalar var. Biz de güneşten su ısıtmak ve elektrik için faydalanıyoruz. Atık oranını azaltıp bunu gübre haline getirmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında yatırımlar yaparak, bunu önümüzdeki sürece yaymak istiyoruz." diye konuştu.

        Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Mehmet Bahar "Sürdürülebilir Turizm ve Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı", Bozkurt Atilla ise sıfır karbon ve sürdürülebilirlik uygulamaları üzerine sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Manisa, İzmir, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını
        Manisa, İzmir, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Mağdur sayısı: 84! 98 milyon TL topladı! Firari kuyumcuyla ilgili flaş gelişme!
        Mağdur sayısı: 84! 98 milyon TL topladı! Firari kuyumcuyla ilgili flaş gelişme!
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"

        Benzer Haberler

        Antalya'da Erasmus Projesi kapsamında öğrencilere gelen parayı elden alan m...
        Antalya'da Erasmus Projesi kapsamında öğrencilere gelen parayı elden alan m...
        Antalya'da firari hükümlü jandarmadan kaçarken girdiği bataklıkta yakalandı
        Antalya'da firari hükümlü jandarmadan kaçarken girdiği bataklıkta yakalandı
        Alanyaspor'da teknik heyet ve futbolcular, sağlık kontrolünden geçti
        Alanyaspor'da teknik heyet ve futbolcular, sağlık kontrolünden geçti
        GÜNCELLEME - Antalya'da tur midibüsünün direğe çarptığı kazada 1 kişi öldü,...
        GÜNCELLEME - Antalya'da tur midibüsünün direğe çarptığı kazada 1 kişi öldü,...
        Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Antalya'da denize giren emekli polis boğuldu
        Antalya'da denize giren emekli polis boğuldu