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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 18:42 Güncelleme: 03.07.2024 - 18:42
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli gözaltına alındı
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Manavgat ilçelerinde kente uyuşturucu sevk eden gruplar ile internet üzerinden uyuşturucu satan "torbacı" olarak tabir edilen kişilerin yakalanması için 51 ekip, 224 personel ve 3 narkotik madde arama köpeği ile eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

        Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 26 kilo 512 gram esrar, 20 kilo 973 gram eroin, 13 kilo 654 gram metamfetamin, 4 kilogram skunk, 1 kilo 185 gram kokain, 2 bin 829 ekstazi, 779 A4 maddesi, 39 kök kenevir, 15 hassas terazi, 5 tabanca, 3 tüfek, 194 fişek ile bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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