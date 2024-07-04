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        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:53
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        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirtaş Mahallesi'nde devriye görevi esnasında şüphe üzerine bir kişiyi durdu. Kimlik sorgusunda şüpheli kişinin hakkında "hırsızlık" suçundan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. olduğu belirlendi.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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