Eynif Ovası'nın yılkı atları dronla görüntülendi
Antalya'nın Beydağları eteklerinde sürüler halinde dolaşan yılkı atları görüntülendi.
Antalya'nın Beydağları eteklerinde sürüler halinde dolaşan yılkı atları görüntülendi.
İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde doğal güzelliğiyle öne çıkan Eynif Ovası, yıllardır yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor.
Bölgede besicilerin büyükbaş hayvanlarıyla otlayan yılkı atlarının popülasyonu her geçen yıl artıyor.
Belgesellere konu olan yılkı atları, doğasever ve fotoğraf tutkunlarının da dikkatini çekiyor.
Gün doğumunda, büyükbaş hayvanlarla otlayan yılkı atlarının çayırlarda ve ormanın içinde koşturması dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.