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        Antalya'da silah kaçakçılığı yapan bir kişi tutuklandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde silah kaçakçılığı yapan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:14 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:14
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        Antalya'da silah kaçakçılığı yapan bir kişi tutuklandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde silah kaçakçılığı yapan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin çok sayıda silah getirdiği ve bunları piyasaya süreceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese yapılan baskında 16 ruhsatsız tabanca, 16 şarjör, 4 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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