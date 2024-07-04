Antalya'da silah kaçakçılığı yapan bir kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin çok sayıda silah getirdiği ve bunları piyasaya süreceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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