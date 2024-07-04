Antalya'da silah kaçakçılığı yapan bir kişi tutuklandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde silah kaçakçılığı yapan 1 şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde silah kaçakçılığı yapan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin çok sayıda silah getirdiği ve bunları piyasaya süreceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese yapılan baskında 16 ruhsatsız tabanca, 16 şarjör, 4 fişek ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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