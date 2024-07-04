Antalya'da eşini darbederek öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü

Antalya'nın Kepez ilçesinde eşini sopayla darbederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ufuk A. (41) ile taraf avukatları katıldı.

Çocuk İzlem Merkezi'nden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan çiftin çocuklarından C.A. uzman eşliğinde ifade verdi.

Babası Ufuk A'nın annesi Sinem A'yı (38) dövmediğini ileri süren C.A. uyuşturucu kullanan annesinin kendisine ve kardeşine şiddet uyguladığını iddia etti.

Polis merkeziyle mahkemedeki ifadeleri arasındaki farklılık sorulan C.A, komşularının baskısı nedeniyle polise yalan söylediğini dile getirdi.

Çiftin diğer çocukları Y.A. ise parktan eve geldiğinde, annesinin banyodan çıktığını, sağlık durumunun kötü olduğunu anlattı.

Annesinin mutfakta kustuğunu belirten Y.A. ifadesini şöyle sürdürdü:

"Babam 'Ambulansı arayın' dedi. Babam ağlıyordu. 'Keşke bize böyle yapmasaydın.' dedi. Babam kanepede anneme kalp masajı yapıyordu. Gelen komşulardan biri, 'Ağız birliği yapın.' dedi. Hangi komşunun bunu söylediğini hatırlamıyorum. Polis merkezinde öyle ifade verdik. Annem uyuşturucuların yerini söylediğim için üzerimde sigara söndürdü. Anneme uyuşturucunun kötü bir şey olduğunu söylüyordum. Annemin olaydan 2 hafta önce dudağı patlamıştı. Olay günü de annemin dudağı ve kulağı patlaktı."