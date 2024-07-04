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        Antalya'da eşini darbederek öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde eşini sopayla darbederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:49 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:49
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        Antalya'da eşini darbederek öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde eşini sopayla darbederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ufuk A. (41) ile taraf avukatları katıldı.

        Çocuk İzlem Merkezi'nden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan çiftin çocuklarından C.A. uzman eşliğinde ifade verdi.

        Babası Ufuk A'nın annesi Sinem A'yı (38) dövmediğini ileri süren C.A. uyuşturucu kullanan annesinin kendisine ve kardeşine şiddet uyguladığını iddia etti.

        Polis merkeziyle mahkemedeki ifadeleri arasındaki farklılık sorulan C.A, komşularının baskısı nedeniyle polise yalan söylediğini dile getirdi.

        Çiftin diğer çocukları Y.A. ise parktan eve geldiğinde, annesinin banyodan çıktığını, sağlık durumunun kötü olduğunu anlattı.

        Annesinin mutfakta kustuğunu belirten Y.A. ifadesini şöyle sürdürdü:

        "Babam 'Ambulansı arayın' dedi. Babam ağlıyordu. 'Keşke bize böyle yapmasaydın.' dedi. Babam kanepede anneme kalp masajı yapıyordu. Gelen komşulardan biri, 'Ağız birliği yapın.' dedi. Hangi komşunun bunu söylediğini hatırlamıyorum. Polis merkezinde öyle ifade verdik. Annem uyuşturucuların yerini söylediğim için üzerimde sigara söndürdü. Anneme uyuşturucunun kötü bir şey olduğunu söylüyordum. Annemin olaydan 2 hafta önce dudağı patlamıştı. Olay günü de annemin dudağı ve kulağı patlaktı."

        Çocuk İzlem Merkezi’nde görevli uzman ise çocukların sanığı korumaya yönelik çelişkili ifadeler verdiğini vurguladı.

        - "Eşim aşırı derecede uyuşturucu kullanmaktaydı"

        Sanık Ufuk A, cezaevi şartları gereği, görüşme saatlerinde çocukların okulda olduğunu belirterek, çocuklarının ifadelerinde hiçbir yönlendirme yapmadığını savundu.

        Çocuklarının olayı unutması için psikolojik destek gördüğüne dikkati çeken sanık, "Eşim son bir yıldır eve darbedilmiş geliyordu, uyuşturucu krizleri yaşıyordu. Eşimi farklı tarihlerde çeşitli hastanelere götürdüm. Benden şiddet görmediğine yönelik beyanları mevcut. Eşim aşırı derecede uyuşturucu kullanmaktaydı. Olaydan bir gün önce eve gelmemişti. Eşimin yaraları uzun süre iyileşmezdi. Bunun da uyuşturucu kullanımından kaynaklandığını düşünüyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        İhbar üzerine 17 Haziran 2023'te Özgürlük Mahallesi 2658 Sokak'daki eve giden sağlık ekibi, yaralı Sinem A'ya ilk müdahaleyi yapmış ancak ağır yaralı kadın hastaneye götürülürken yaşamını yitirmişti. Kadını sopayla darbettiği öne sürülen eşi Ufuk A. hakkında "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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