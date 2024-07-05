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        Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

        Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 12:30 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:30
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        Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

        Alaylı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye orman muhafaza ekipleri sevk edildi.

        Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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