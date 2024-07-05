Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.
Alaylı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman muhafaza ekipleri sevk edildi.
Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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