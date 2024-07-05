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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 13:33 Güncelleme: 05.07.2024 - 13:33
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişinin adresine operasyon düzenledi.

        Buradaki aramada, 4'er ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve tabanca şarjörü, 8 bin tabanca fişeği, 1000 tüfek fişeği, 10 bıçak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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