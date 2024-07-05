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        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:35 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:35
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        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        Alaylı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye orman muhafaza ekipleri sevk edildi.

        Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

        Yangında, 12 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Ekiplerin söndürme çalışmalarına destek veren bir vatandaş, ayağında oluşan yanık nedeniyle çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Alaylı Mahallesi Muhtarı Süleyman Cihangir Yılmaz, bölgede yeni dikilen çam fidanlarının ve ağaçların yandığını söyledi.

        Yılmaz, bölgede önceden de yangın çıktığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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