GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ekiplerin söndürme çalışmalarına destek veren bir vatandaş, ayağında oluşan yanık nedeniyle çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Alaylı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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