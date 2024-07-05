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        Antalya Lisesi'nde Antalyaspor tarihini anlatan tanıtım salonu açıldı

        Antalyaspor'un tarihini anlatan tanıtım salonu, Antalya Lisesi'nde ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 15:58 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:58
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        Antalya Lisesi'nde Antalyaspor tarihini anlatan tanıtım salonu açıldı
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        Antalyaspor'un tarihini anlatan tanıtım salonu, Antalya Lisesi'nde ziyarete açıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor ile Antalya Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle açılışa hazır hale getirilen salon kırmızı beyazlı kulübün tarihine ışık tutuyor.

        Antalyaspor'un kurucu başkanı Atilla Vehbi Konuk'un kızı Nadire Konuk tarafından hediye edilen futbol takımının giydiği ilk formanın da yer aldığı salonda, ilk yönetim kurulunun listesi, kulübün geçmişten bugüne kullandığı logolar da yer alıyor.

        Antalyaspor'un Süper Lig tarihine geçen gollerini atan futbolcuların fotoğraflarının da yer aldığı salonda, çeşitli yıllara ait formalar bulunuyor.

        Antalyaspor Tarihi Tanıtım Salonu, hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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