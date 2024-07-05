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        Antalya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:34 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:34
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        Antalya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Abdullah Köylü yönetimindeki 01 TU 670 plakalı tır, D-400 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından tırın kapağı açılarak çıkarıldı.

        Sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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