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        Antalya'da orman yangınları çıkaran çoban tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınları çıkardığı belirlenen çoban tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:03 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:03
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        Antalya'da orman yangınları çıkaran çoban tutuklandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınları çıkardığı belirlenen çoban tutuklandı.

        Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisinde son bir ay içinde çıkan 3 ayrı orman yangınının araştırılması için Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) yapılan çalışmada, bölgede çobanlık yapan M.K'nin Gaziler Mahallesi'nde toplam 4 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü farklı tarihlerdeki 3 ayrı yangını çıkardığını tespit etti.

        Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten orman yakmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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