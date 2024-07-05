Antalya'da orman yangınları çıkaran çoban tutuklandı

Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) yapılan çalışmada, bölgede çobanlık yapan M.K'nin Gaziler Mahallesi'nde toplam 4 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü farklı tarihlerdeki 3 ayrı yangını çıkardığını tespit etti.

Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisinde son bir ay içinde çıkan 3 ayrı orman yangınının araştırılması için Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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