Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi Sahil Güvenlik, AFAD ve AKUT ekiplerince tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 23:24 Güncelleme: 05.07.2024 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kaş ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi Sahil Güvenlik, AFAD ve AKUT ekiplerince tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Likya Yolu Çoban Koyu mevkisinde bir kişinin yaralandığı ve yardıma ihtiyacı olduğu bildirildi.

        Karadan ulaşımın zor olması nedeniyle bölgeye, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından görevlendirilen iki Sahil Güvenlik botu ve beraberinde AFAD ile AKUT personeli sevk edildi.

        Ekiplerce yaralı M.K (53) ve beraberindeki 2 Avustralya uyruklu kişi tahliye edildi.

        Kaş Devlet Hastanesine sevk edilen M.K'nın, bir gün önce yürüyüş esnasında kayalıklardan düşerek yaralandığı, sağ ayağında kırık olduğu ve bulunduğu bölgeden kimseye ulaşamadığı için yardım talebinde bulunamadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yorgun mermi Pera bebeği öldürmüştü! Damatla birlikte 5 kişi tutuklandı
        Yorgun mermi Pera bebeği öldürmüştü! Damatla birlikte 5 kişi tutuklandı
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Bay bay Almanya!
        Bay bay Almanya!
        Caretta carettaların yolculuğu başladı
        Caretta carettaların yolculuğu başladı
        UEFA'nın çifte standardı!
        UEFA'nın çifte standardı!
        Buzdolabının motoru patladı!
        Buzdolabının motoru patladı!
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'ya tepki yağdı
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Esir takası görüşmeleri haftaya devam edecek
        Esir takası görüşmeleri haftaya devam edecek
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Türksat 6A'da geri sayım
        Türksat 6A'da geri sayım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola

        Benzer Haberler

        Çıralı Sahili'nde caretta caretta yavrularının yuvalarından denize yolcuğu...
        Çıralı Sahili'nde caretta caretta yavrularının yuvalarından denize yolcuğu...
        Antalya'daki Kumköy sahilinde ve Aksu çayındaki kaçak yapılar kaldırılacak
        Antalya'daki Kumköy sahilinde ve Aksu çayındaki kaçak yapılar kaldırılacak
        Lucescu'ya göre EURO 2024'te sürprizi Türkiye ve İsviçre yapacak
        Lucescu'ya göre EURO 2024'te sürprizi Türkiye ve İsviçre yapacak
        Antalya'da orman yangınları çıkaran çoban tutuklandı
        Antalya'da orman yangınları çıkaran çoban tutuklandı
        Antalya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Antalya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Antalya Lisesi'nde Antalyaspor tarihini anlatan tanıtım salonu açıldı
        Antalya Lisesi'nde Antalyaspor tarihini anlatan tanıtım salonu açıldı