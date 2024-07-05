Antalya'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi Sahil Güvenlik, AFAD ve AKUT ekiplerince tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Likya Yolu Çoban Koyu mevkisinde bir kişinin yaralandığı ve yardıma ihtiyacı olduğu bildirildi.

Karadan ulaşımın zor olması nedeniyle bölgeye, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından görevlendirilen iki Sahil Güvenlik botu ve beraberinde AFAD ile AKUT personeli sevk edildi.

Ekiplerce yaralı M.K (53) ve beraberindeki 2 Avustralya uyruklu kişi tahliye edildi.