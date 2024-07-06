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        Antalya'da bir kişi kaldığı pansiyonun önünde ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:56
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        Antalya'da bir kişi kaldığı pansiyonun önünde ölü bulundu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.

        Kızılsaray Mahallesi 90. Sokak'taki pansiyonun önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polisin incelemesi sonucu ölen kişinin Özcan D. (46) olduğu ve pansiyonda konakladığı tespit edildi.

        Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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