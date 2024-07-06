Antalya'da bir kişi kaldığı pansiyonun önünde ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.
Kızılsaray Mahallesi 90. Sokak'taki pansiyonun önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin incelemesi sonucu ölen kişinin Özcan D. (46) olduğu ve pansiyonda konakladığı tespit edildi.
Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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