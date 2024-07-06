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        Antalya'da "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesi devam ediyor

        Antalya'da deniz ve kıyılardaki plastik kirliliğini azaltmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 12:39 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:39
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        Antalya'da "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesi devam ediyor
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        Antalya'da deniz ve kıyılardaki plastik kirliliğini azaltmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesi sürüyor.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ortaklığıyla geçen yıl başlatılan projenin bu yılki ikinci etkinliği Belek Halk Plajı'nda yapıldı.

        Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen ve proje ortaklarınca çevre eğitimi verilen 35 gönüllü, plajda temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

        Gönüllü çevreciler kurulan stant alanlarında bilgilendirmeler yaparak yerli ve yabancı misafirlere plastik atık bilinci kazandırmayı hedefliyor.

        TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, yaptığı açıklamada, plastik atıkların gelecek nesiller için ciddi bir tehdit unsuru haline geldiğini söyledi.

        Özellikle plastik atıkların doğada yok olma sürelerinin uzunluğuna dikkati çeken Ergiydiren, "Her yıl denizlerimize milyonlarca ton plastik atık gönderiliyor ve bu insan eliyle oluyor. Bu noktada ilk başta toplumumuzu, sonra ülkemizi ziyaret eden turistlerin dikkatini çekmek ve genel olarak bilinci artırmak amacıyla bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

        EKAD Proje Geliştirme ve Eğitim Programı sorumlusu Deniz Candaş ise proje kapsamındaki ikinci etkinlikle daha fazla insana ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Çeşitli etkinliklerle devam eden ve sahilden çıkarılan atıkların 9 farklı kategoride sergilediği proje, 7 Temmuz'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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