IKF 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı
Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından düzenlenen 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı.
Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından düzenlenen 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı.
Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Hollanda, Almanya, Çin, Hong Kong, Katalonya, Tayvan, Yeni Zelanda, Malezya, Avustralya ve Hindistan katıldı.
Şampiyonanın açılış müsabakasında Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geldi.
Maç, Hollanda'nın 31-7 üstünlüğüyle sona erdi.
Gün boyu müsabakaların süreceği organizasyon, 13 Temmuz'da sona erecek.
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