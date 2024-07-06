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        Antalya'da otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkıp ormanlık alan ile bir depoya sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 17:00 Güncelleme: 06.07.2024 - 17:00
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        Antalya'da otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkıp ormanlık alan ile bir depoya sıçrayan yangın söndürüldü.

        Belek Mahallesi Kadriye-Belek turizm yolu üzerindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler rüzgarın etkisiyle yayılarak arazinin yanındaki ormanlık alan ve bir düğün salonunun depo binasına sıçradı.

        Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekipleri ve 2 arozözün bir saatlik müdahalesiyle çevredeki villalara sıçramadan söndürüldü.

        Olayda, yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alandaki ağaçlar, 7 dönümlük otluk alan, depo ve araziden geçen elektrik hatları zarar gördü.

        Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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