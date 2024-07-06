Antalya'da otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Yangın itfaiye ekipleri ve 2 arozözün bir saatlik müdahalesiyle çevredeki villalara sıçramadan söndürüldü.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayılarak arazinin yanındaki ormanlık alan ve bir düğün salonunun depo binasına sıçradı.

Belek Mahallesi Kadriye-Belek turizm yolu üzerindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkıp ormanlık alan ile bir depoya sıçrayan yangın söndürüldü.

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