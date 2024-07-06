Rusya'da işlediği suçla ilgili kırmızı bültenle aranan kişi Alanya'da yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Interpol tarafından "suç örgütü kurmak ve yağma" suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu R.S'nin ilçede olduğunu belirledi.

Rusya'da işlediği suçla ilgili Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı, Alanya'da yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.