Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Rusya'da işlediği suçla ilgili kırmızı bültenle aranan kişi Alanya'da yakalandı

        Rusya'da işlediği suçla ilgili Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı, Alanya'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 17:17 Güncelleme: 06.07.2024 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'da işlediği suçla ilgili kırmızı bültenle aranan kişi Alanya'da yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya'da işlediği suçla ilgili Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı, Alanya'da yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Interpol tarafından "suç örgütü kurmak ve yağma" suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu R.S'nin ilçede olduğunu belirledi.

        Kestel Mahallesi'ndeki belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.

        Şüpheli, ifade işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Avcılar'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Avcılar'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?

        Benzer Haberler

        Antalya'da otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Antalya'da otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Antalya'da "Kısa Kısa Fest 2" kısa oyun festivali düzenleniyor
        Antalya'da "Kısa Kısa Fest 2" kısa oyun festivali düzenleniyor
        IKF 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı
        IKF 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı
        Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Antalya'da "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesi devam ediyor
        Antalya'da "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesi devam ediyor
        Antalya'da 50 gün yoğun bakımda kalan üçüzler sağlıklarına kavuştu
        Antalya'da 50 gün yoğun bakımda kalan üçüzler sağlıklarına kavuştu