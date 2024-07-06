Alanya'da kundaklandığı iddia edilen tırda hasar oluştu
Antalya'nın Alanya ilçesinde yanıcı maddeyle kundaklandığı öne sürülen tırda hasar oluştu.
Antalya’nın Alanya ilçesinde yanıcı maddeyle kundaklandığı öne sürülen tırda hasar oluştu.
Mahmutlar Mahallesi'nde park halindeki 07 YLD 73 plakalı tırının yandığını gören M.P. (52), durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, tırın yanıcı madde dökülerek kundaklandığını tespit etti.
Jandarma ekipleri, olaya ilişkin araştırma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.