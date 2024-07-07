Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

        Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 11:20 Güncelleme: 07.07.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını yaptı.

        Antrenman öncesi Alex, futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

        Futbolcular, idmanda koşu, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.

        - Yeni transferler antrenmana katıldı

        Antrenmana sözleşmeleri devam eden Veysel Sarı, Güray Vural, Ataberk Dadakdeniz, Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Van de Streek, Amar, Mert Yılmaz, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Erdal Rakip ve Safuri ile ön sözleşme imzalanan yeni transferler Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric ile orta saha oyuncusu Soner Dikmen de katıldı.

        Akdeniz ekibinde özel sebebi nedeniyle teknik direktör Alex de Souza'dan izin alan Sam Larsson, sakatlığı bulunan Bünyamin Balcı ile 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kampında bulunan Emre Uzun, antrenmanda yer almadı.

        Antalyaspor'un, bugün Burdur'a giderek 17 Temmuz'a kadar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde, 20-30 Temmuz tarihlerinde ise Erzurum'da kamp yapacağı belirtildi.

        Kamplar süresince 5 hazırlık maçı oynanmasının planlandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        Cesetsiz cinayet davasında soruşturmayı yürüten polisler dinlendi
        Cesetsiz cinayet davasında soruşturmayı yürüten polisler dinlendi
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Son düdükle yıkıldık!
        Son düdükle yıkıldık!
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Bizim Çocuklar iyidir
        Bizim Çocuklar iyidir
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        "Keşke geriye çekilmeseydik!"
        "Keşke geriye çekilmeseydik!"
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Merdiven altı takviye gıdalarda ölüm riski
        Merdiven altı takviye gıdalarda ölüm riski
        Alanya'da kundaklandığı iddia edilen tırda hasar oluştu
        Alanya'da kundaklandığı iddia edilen tırda hasar oluştu
        Manavgat'ta çöplükte başlayan yangın, tarım arazilerine zarar verdi
        Manavgat'ta çöplükte başlayan yangın, tarım arazilerine zarar verdi
        Rusya'da işlediği suçla ilgili kırmızı bültenle aranan kişi Alanya'da yakal...
        Rusya'da işlediği suçla ilgili kırmızı bültenle aranan kişi Alanya'da yakal...
        Antalya'da otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Antalya'da otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Antalya'da "Kısa Kısa Fest 2" kısa oyun festivali düzenleniyor
        Antalya'da "Kısa Kısa Fest 2" kısa oyun festivali düzenleniyor