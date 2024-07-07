Antalya'da yerleşim yerleri yakınında yangın çıktı
Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Murtuna Mahallesi'nde seraların ve yerleşim yeri yakınındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede bazı sera ve bahçelere sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.