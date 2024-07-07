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        GÜNCELLEME - Antalya'da yerleşim yerleri yakınında yangın çıktı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 15:13 Güncelleme: 07.07.2024 - 15:13
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        GÜNCELLEME - Antalya'da yerleşim yerleri yakınında yangın çıktı
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Murtuna Mahallesi'nde seraların ve yerleşim yeri yakınındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede bazı sera, meyve bahçeleri ve bölgedeki ormana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.

        Murtuna'dan Fatih Mahallesi'ne de sıçrayan yangında ilk belirlemelere göre 2 prefabrik evde hasar oluştu, 8 sera, bazı zeytin, üzüm bahçeleri ile ormanlık zarar gördü.

        Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun mücadele veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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