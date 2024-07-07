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        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da yerleşim yerleri yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 16:43 Güncelleme: 07.07.2024 - 16:43
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        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da yerleşim yerleri yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Murtuna Mahallesi'nde sera ve yerleşim yeri yakınındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede bazı sera, meyve bahçeleri ve bölgedeki ormana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, çok sayıda işçi ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

        Murtuna'dan Fatih Mahallesi'ne de sıçrayan yangında ilk belirlemelere göre 2 prefabrikte hasar oluştu, 8 sera, bazı zeytin, üzüm bahçeleri ile 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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