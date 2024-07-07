GÜNCELLEME 2 - Antalya'da yerleşim yerleri yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Murtuna Mahallesi'nde sera ve yerleşim yeri yakınındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede bazı sera, meyve bahçeleri ve bölgedeki ormana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, çok sayıda işçi ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi.