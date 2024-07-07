Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangın 3 hizmet aracı, 2 arazöz, bir ilk müdahale aracı ile 30 yangın işçisi, mükellef ve teknik elemanın müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.