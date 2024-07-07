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        Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 21:46 Güncelleme: 07.07.2024 - 21:46
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        Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Gedevet Yaylası Çıkrık mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın 3 hizmet aracı, 2 arazöz, bir ilk müdahale aracı ile 30 yangın işçisi, mükellef ve teknik elemanın müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında 300 metrekare ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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