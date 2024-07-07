Antalya'da dolandırıcılık zanlısı 2 motokurye tutuklandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde, dolandırıcılık zanlısı 2 motokurye tutuklandı.

Çalıştıkları restoranda nakit ödenen siparişleri kendi kredi kartlarından çektikten sonra iptal ederek çıkar sağladıkları belirlenen motokuryelerden A.Y. ile E.K, iş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı.

Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili 3 şüphelinin daha yakalanması için çalışma sürdürülüyor.