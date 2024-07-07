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        Antalya'da dolandırıcılık zanlısı 2 motokurye tutuklandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde, dolandırıcılık zanlısı 2 motokurye tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 22:47 Güncelleme: 07.07.2024 - 22:47
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        Antalya'da dolandırıcılık zanlısı 2 motokurye tutuklandı
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        Antalya’nın Kemer ilçesinde, dolandırıcılık zanlısı 2 motokurye tutuklandı.

        Çalıştıkları restoranda nakit ödenen siparişleri kendi kredi kartlarından çektikten sonra iptal ederek çıkar sağladıkları belirlenen motokuryelerden A.Y. ile E.K, iş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı.

        Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Olayla ilgili 3 şüphelinin daha yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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