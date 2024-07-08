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        Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği yapıldı

        Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 00:09 Güncelleme: 08.07.2024 - 00:09
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        Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği yapıldı
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        Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği düzenlendi.

        Konyaaltı ilçesi Boğaçayı Köprüsü'ndeki organizasyona, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, diğer yetkililer ve çok sayıda taraftar ile vatandaşlar katıldı.

        DJ eşliğinde şarkıların, marşların söylendiği programda, şarkıcı Melis Fis ile Çakal konser verdi.

        Program sonunda Boğaçayı Köprüsü etrafında toplanan taraftarlar, meşaleler yakıp, havai fişek gösterileriyle kutlama yaptı.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de "Dünya Antalyasporlular Günü"nü kutladı.

        Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Burdur kampında "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" ve kırmızı-beyazlıların yeni transferi Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric'in doğum günü kutlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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