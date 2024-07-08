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        İkinci Dünya Savaşı batığı İtalyan askeri uçağı Kaş açıklarında görüntülendi

        OKTAY ÖZDEN - Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, 2. Dünya Savaşı batığı İtalyan bombardıman uçağını Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:02 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:02
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        İkinci Dünya Savaşı batığı İtalyan askeri uçağı Kaş açıklarında görüntülendi
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        OKTAY ÖZDEN - Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, 2. Dünya Savaşı batığı İtalyan bombardıman uçağını Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında görüntüledi.

        Kaş ile Kızılhisar (Meis) Adası arasındaki "flying fish" dalış noktasına tekneyle açılan Ceylan, burada dalış gerçekleştirdi.

        Bu noktadaki görüntüleri kaydeden Ceylan ve beraberindeki ekip, İngiliz gemilerinin uçaksavar atışıyla denize düşen, 1935 model İtalyan yapımı "Savoia-Marchetti SM. 79 Sparviero" üç pervaneli bombardıman uçağının son durumunu gözlemledi ve kayıt altına aldı.

        Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, yaptığı açıklamada, söz konusu noktaya daha önce 2008, 2010 ve 2014 yıllarında daldığını belirtti.

        Son olarak dalış eğitmeni Oray Ercan ile bir dalış daha gerçekleştirdiklerini anlatan Ceylan, "Uçak, bu derinliklerde 58-73 metre aralığında bulunuyor. Bu derinliklere güvenliğimiz için sportif dalış disiplini yerine karışım gaz dalışları yani teknik dalış ile iniyoruz. Son dalışımızdan bu yana tarihin sessiz tanığı uçağımız da zamana direnememiş ve birinci motorun üç pervanesi, ikinci motorun bir pervanesi oksidasyon sonucu kopmuş. Üçüncü motorun bir pervanesi ise kopmak üzere. Gövde kısmı ve kuyruk ise artık yok. Sadece bir metal yığıntısı." diye konuştu.

        Ceylan, söz konusu uçağın dönemin en başarılı bombardıman uçağı olarak bilindiğini belirtti.

        Muhtemelen Rodos'taki üssünden kalkan uçağın son uçuşundan sonra geri dönemediğini aktaran Ceylan, "Paraşütle atlayan pilotun da açılan uçaksavar ateşi ile havada vurulduğu ifade edilmektedir. Balıkçılar tarafından bulunan ve Kaş'a gömülen cesedinin daha sonra İtalyan yetkililer tarafından çıkartılarak ülkesine götürüldüğü bilinmektedir." dedi.

        Ceylan, Türkiye'nin, su altı kültürel varlıkları bakımından çok zengin olduğunu, özellikle Birinci Dünya Savaşı batıklarının öne çıktığını bildirerek, "Yani Çanakkale; 110 yıldır dalışa yasak olan batıkların önemli bir bölümü, Tarihi Alan Başkanlığının kurulması ve yoğun gayretleri sonucu dalışa açıldı. Ancak batıklar zamana direnemiyorlar." ifadelerini kullandı.

        Dalış eğitmeni Ercan da insan eli değmeyen batıktaki yıpranmanın doğal olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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