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        Antalya'da Aksu Çayı kenarındaki kaçak yapıların kaldırılmasına başlandı

        Antalya'da, Aksu Çayı'nın kenarındaki kaçak konteynerlerin kaldırılması için çalışmalar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:42
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        Antalya'da Aksu Çayı kenarındaki kaçak yapıların kaldırılmasına başlandı
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        Antalya'da, Aksu Çayı'nın kenarındaki kaçak konteynerlerin kaldırılması için çalışmalar başladı.

        Çay kenarına kaçak yapılan konteynerlerin kaldırılması için Aksu Belediyesince verilen bir haftalık süre sona erdi.

        Harekete geçen zabıta ekipleri, Çevik Kuvvet polislerinin de desteği ile kaçak konteyner ve demir yığınlarının iş makinesi yardımıyla kaldırılmasını sağladı.

        Bu arada, birçok kişi yürütmeyi durdurma kararını göstererek, kendilerine daha fazla zaman verilmesini istedi.

        Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, yaptığı açıklamada, "Yürütmeyi durdurma kararları bizim için önemli değil, birkaç gün daha süre vereceğiz. 100'ün üzerinde bir işgal var. Bir bölümünü kaldırdık. 'Denizler Halkındır' projesi kapsamında temizlik çalışması yapılıyor. Tekne bağlama iskelelerine dokunmayacağız." ifadesini kullandı.

        Çelik, konuya ilişkin CİMER'e yapılan çok sayıda şikayet olduğunu kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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