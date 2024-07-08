Alanya'da şarampole devrilen kamyondaki kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole devrilen kamyondaki bir kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole devrilen kamyondaki bir kişi yaralandı.
R.A. (22) idaresindeki 35 DAS 34 plakalı kamyon, Güney Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonda sıkışarak yaralanan F.A, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
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