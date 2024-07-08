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        Alanya'da yuvalarından çıkan caretta caretta yavrularının denize yolculuğu görüntülendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yuvalarından çıkan, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavrularının denize yolculuğu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:49 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:49
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        Alanya'da yuvalarından çıkan caretta caretta yavrularının denize yolculuğu görüntülendi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yuvalarından çıkan, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavrularının denize yolculuğu başladı.

        Yeşilöz Mahallesi'nde yuvadan çıkan çok sayıda caretta caretta yavrusunun denize ulaşma anı cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

        Yuvalardan çıkamayan bazı yavrular, yardımla mavi sularla buluştu.

        Çevre gönüllüsü Güldane Şahin de yuvalardan çıkış sürecini koordine etti.

        Çok sayıda yavrunun bugün denizle buluştuğunu belirten Şahin, iki ay boyunca binlerce caretta caretta yavrusunun denizle buluşacağını, hayatta kalanların ise 20-25 yıl sonra tekrar aynı sahile yumurta bırakmak için geri gelmesinin beklendiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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