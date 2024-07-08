Alanya'da yuvalarından çıkan caretta caretta yavrularının denize yolculuğu görüntülendi

Çok sayıda yavrunun bugün denizle buluştuğunu belirten Şahin, iki ay boyunca binlerce caretta caretta yavrusunun denizle buluşacağını, hayatta kalanların ise 20-25 yıl sonra tekrar aynı sahile yumurta bırakmak için geri gelmesinin beklendiğini söyledi.

Çevre gönüllüsü Güldane Şahin de yuvalardan çıkış sürecini koordine etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.