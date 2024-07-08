Kemer'e yeni adliye binası için çalışma başlatıldı
Kemer ilçesine yeni adliye binası yapılıyor.
Kemer ilçesine yeni adliye binası yapılıyor.
Hükümet Konağı'nda hizmet veren Kemer Adliyesinin yeni binası, Karayer Caddesi'ndeki 10 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak.
İhale sonrası başlayan inşa çalışmasının 450 günde bitirilmesi planlanıyor.
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