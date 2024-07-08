Kemer'de korsan taşımacılık yapan ehliyetsiz sürücüye 18 bin 656 lira para cezası

Ehliyetsiz sürücüye "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu"na aykırı yolcu taşımacılığı yapmaktan 18 bin 656 lira ceza işlemi uygulandı. Araç da trafikten men edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkililerinin Göynük Mahallesi'ndeki ortak denetiminde durdurulan 07 AUZ 872 plakalı aracın sürücüsü B.S'nin, usulsüz taşımacılık yaptığı belirlendi.

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