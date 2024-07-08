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        Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Burdur kampında devam etti

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Burdur kampında sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 17:02 Güncelleme: 08.07.2024 - 17:06
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        Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Burdur kampında devam etti
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        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Burdur kampında sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Kompleksi'nde kampın ikinci gününde antrenman yaptı.

        Akdeniz ekibi, ısınma hareketlerinin ardından koşu, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları üzerinde durdu.

        Antalyaspor'un Burdur kampı, MAKÜ Tesisleri'nde 17 Temmuz'a kadar sürecek.

        Galeri
        Galeri

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