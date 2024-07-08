Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Burdur kampında devam etti
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Burdur kampında sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Burdur kampında sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Kompleksi'nde kampın ikinci gününde antrenman yaptı.
Akdeniz ekibi, ısınma hareketlerinin ardından koşu, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları üzerinde durdu.
Antalyaspor'un Burdur kampı, MAKÜ Tesisleri'nde 17 Temmuz'a kadar sürecek.
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