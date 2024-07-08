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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında

        Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:42 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:42
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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Boğazkuyu mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        Gözetleme kulesindeki görevlilerin dumanı fark etmesiyle bölgeye 2 helikopter, 3 arazöz ile 20 orman personeli sevk edildi.

        Ekipler, havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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