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        Antalya'da minibüsle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:38 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:38
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        Antalya'da minibüsle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde Nurten A. idaresindeki 07 BRL 981 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 C 82012 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü Nurten A. ağır yaralandı.

        Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince, Serik Devlet hastanesine kaldıran yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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