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        Antalya'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde piyasaya sahte para sürdürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:00 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:00
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        Antalya'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde piyasaya sahte para sürdürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 iş yerinde sahte para ile alışveriş yapılması üzerine çalışma başlattı.

        Kimlikleri belirlenen yabancı uyruklu A.H. ve S.G, Güllerpınarı Mahallesi'nde kaldıkları otelde yakalandı.

        Yapılan aramada sahte 58 adet 100 dolar, 16 adet 200 lira, 18 adet 50 lira ile 23 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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