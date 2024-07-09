Antalya'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Yapılan aramada sahte 58 adet 100 dolar, 16 adet 200 lira, 18 adet 50 lira ile 23 fişek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 iş yerinde sahte para ile alışveriş yapılması üzerine çalışma başlattı.

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