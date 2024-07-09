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        Antalya-Konya kara yolunda yaban keçileri görüntülendi

        Antalya'nın Akseki ilçesinde karayolunda yaban keçileri görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:28 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:28
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        Antalya-Konya kara yolunda yaban keçileri görüntülendi
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde karayolunda yaban keçileri görüntülendi.

        Fahri Yıldırım, Akseki-Seydişehir kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisindeki dağlık bölgeden geçtiği sırada yola düşen kaya parçalarını fark edip yavaşladı.

        Bu sırada şarampolde yavru yaban keçilerini fark eden Yıldırım, dağa tırmanan yaban keçilerini cep telefonuyla görüntüledi.

        Yola düşen kaya parçalarını temizleyen Yıldırım, doğanın güzelliklerini yaşamaktan mutlu olduğunu, ilk kez yaban keçilerini bu kadar yakından gördüğünü aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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