Antalya-Konya kara yolunda yaban keçileri görüntülendi

Yola düşen kaya parçalarını temizleyen Yıldırım, doğanın güzelliklerini yaşamaktan mutlu olduğunu, ilk kez yaban keçilerini bu kadar yakından gördüğünü aktardı.

Bu sırada şarampolde yavru yaban keçilerini fark eden Yıldırım, dağa tırmanan yaban keçilerini cep telefonuyla görüntüledi.

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