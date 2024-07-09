Antalya'da adli emanetten uyuşturucu çalınmasına ilişkin 3'ü memur 9 sanığın yargılanması sürdü

Antalya Adliyesi'nin adli emanetindeki 6 kilogram uyuşturucunun çalınmasıyla ilgili 3'ü memur olan 5'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğunda zabıt katibi olarak görev yapan tutuklu sanıklar G.H.A. ve S.S, emanet memuru Ö.Ö. ile uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen B.K, K.G'nin yanı sıra tutuksuz yargılanan E.Y. ve S.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan E.B. ile T.P. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen emanet memuru Ahmet Ö, depoda 2 kişi olarak görev yaptıklarını, sanıklardan G.H.A'nın da depoda görevli olduğunu belirtti.

Raporda ayrıca adli emanette eksik çıkan uyuşturucu muhafaza edilen torbada 20 santim kesik olduğu ve dikiş izi bulunduğu vurgulandı.

Deponun anahtarının sadece depo görevlisi olan 3 kişide olduğunu, uyuşturucu muhafaza edilen odanın anahtarının ise farklı olduğunu vurgulayan Ahmet Ö, çalışma arkadaşları ile görev yaparken olağanüstü bir durum yaşanmadığını söyledi.

Sanık G.H.A. ile çalışmaları boyunca hiçbir olumsuzluğa rastlamadığına ifade eden Ahmet Ö, "Görev haricinde G.H.A'nın uyuşturucu muhafaza edilen yere girdiğini görmedim. Sanıklardan Ö.Ö. ise emanete teslim edip gidiyordu. Ö.Ö. ve S.S'nin de uyuşturucu muhafaza edilen bölüme girdiğini görmedim. Personeller yetersiz olduğu için taşeron işçiler müsadere işlemi gerçekleştiriyordu. Adli emanette bulunan değerli-değersiz eşyayı müsadere işlemi esnasında bazen açıyorduk. Örneğin 3-4 sigarayı kendimiz kullanıyorduk." dedi.