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        Antalya'da çıkan yangın zeytin ve meyve ağaçlarına zarar verdi

        Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında zeytin ve meyve ağaçları zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:47 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:47
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        Antalya'da çıkan yangın zeytin ve meyve ağaçlarına zarar verdi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında zeytin ve meyve ağaçları zarar gördü.

        Belkıs Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler zeytin ve meyve ağaçları olan bahçelere sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın, 1 dekarlık alandaki zeytin ile meyve ağaçlarına zarar verdi.

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