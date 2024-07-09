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        Antalya'da Kazakistan'ın "Ulusal Dombra Günü" kutlandı

        Antalya'da ünlü Kazak ozanı ve sözlü gelenek şiirinin ustası Jambıl Jabayev'in isminin verildiği parka, Türk halklarının geleneksel çalgısı dombranın anıtı dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 19:37 Güncelleme: 09.07.2024 - 19:37
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        Antalya'da Kazakistan'ın "Ulusal Dombra Günü" kutlandı
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        Antalya'da ünlü Kazak ozanı ve sözlü gelenek şiirinin ustası Jambıl Jabayev'in isminin verildiği parka, Türk halklarının geleneksel çalgısı dombranın anıtı dikildi.

        Kepez Belediyesinin Emek Mahallesi'nde düzenlediği programı Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya'da yaşayan Kazakistanlılar ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Şahin, açılış konuşmasında, Dombra Günü etkinliği kapsamında Kazakistanlılarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Dombranın Anadolu'da bağlama, saz, cura ve tambur olduğunu anlatan Şahin, "Türk kültürü binlerce yıldır çok geniş bir coğrafyaya yayılmış ve kıtalar arası büyük bir kardeşlik köprüsü olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada tekrar kavuşmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

        Dilin, inancın ve tarihin bir köprü olduğunun altını çizen Şahin, bugün Orta Asya'daki kardeşleriyle ortak kültürün kutlamasını yaptıklarını belirtti.

        Büyüleçi Sapiyev ise sıcak havaya rağmen kardeş iki ülkenin bir arada olmasından mutlu olduklarını kaydetti.

        Dombranın Kazakistan'ın milli çalgısı olduğunu belirten Sapiyev, "Dombra artık sadece Kazak çalgısı olmanın dışında bütün Türk dünyasının simgesidir. Dikilen heykel artık bizim çocuklarımıza, nesillere hem örnek hem de kardeşliğin, dayanışmanın ve beraberliğin bir simgesi olacak." diye konuştu.

        Kepez Belediye Başkanı Kocagöz ise böyle bir günde Kepez'de dombra heykelini yapmaktan ve iki kardeş ülkenin yakınlaşmasına vesile olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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