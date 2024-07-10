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        Trafik kazasında oğlu ve kayınpederini kaybeden Naldo'dan açıklama:

        Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira (Naldo), oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücünün 10 yıl hapis cezası almasıyla ilgili "Tanrı sana değişebilmen, daha iyi biri olman, aynı hataları tekrarlamaman için şans verdi. Oğlum Davi ve kayınpederimin ise böyle bir şansları yok." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:25 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:25
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        Trafik kazasında oğlu ve kayınpederini kaybeden Naldo'dan açıklama:
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        Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira (Naldo), oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücünün 10 yıl hapis cezası almasıyla ilgili "Tanrı sana değişebilmen, daha iyi biri olman, aynı hataları tekrarlamaman için şans verdi. Oğlum Davi ve kayınpederimin ise böyle bir şansları yok." ifadesini kullandı.

        Oğlu Davi Pereira'nın ve kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin ölümüne, ayrıca C.E. ve Alexandra Nardy'in yaralanmasına neden olan sürücü Ferhat K'ye verilen 10 yıl hapis cezasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Açıklamasında "İki canın bedeli kaç yıldır. Bu acının bedeli kaç yıldır? 10 mu 20 mi 30 yıl mı?" diye soran Naldo, şunları kaydetti:

        "Hepsi az görünüyor ama kaybettiklerimizin geri gelme şansı yok. Bu dünyadaki adalet bir şekilde yerine getirildi. O sabah her şey farklı olabilirdi ama sorumsuzluk vardı. Suçlu alkol almış ve geceyi alkol alarak geçirdikten sonra aracın direksiyonuna geçmeye karar vermiş. Birinin hayatına son verebileceğini bilerek. Ve öyle oldu. Umarım bu 10 yıl sana değil o gün seninle olan arkadaşlarına ve alkollü araç kullanan herkese bir ders olur. Tanrı sana değişebilmen, daha iyi biri olman, aynı hataları tekrarlamaman için şans verdi. Oğlum Davi ve kayınpederimin ise böyle bir şansları yok. Senin o sabah yaptığın tercih nedeniyle bizim hayatımız asla aynı olmayacak. İnsanlar eğer araç kullanacaklarsa alkol almamalarını diliyorum. Bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Her zaman bizimle olduğu, bize hayatla yüzleşirken dayanma gücü verdiği için Tanrı'ya minnettarız."

        - Olay

        Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 7 Eylül 2023'te meydana gelen trafik kazasında Naldo'nun oğlu Davi Pereira (4), kayınpederi Walter Tilatti (65) ve kayınvalidesi Alexandra Nardy ile motosiklet sürücüsü Cüneyt Eslik yaralanmıştı.

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Davi 16 Ekim, dedesi Tilatti ise 12 Aralık'ta yaşamını yitirmişti.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına" sebebiyet vermek suçundan yargılanması talep edilmişti.

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ferhat K. bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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